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Крымчанка обещала перерезать горло полицейскому

14:22 пятница, 1 апреля 2022

Жительница Джанкойского района привлечена к ответственности за «дискредитацию российской армии» – она сопротивлялась законным действиям полиции и выражала различные угрозы.

Об этом сообщила пресс-служба «линейного управления МВД России на транспорте».

«Нарядом патрульно-постовой службы полиции крымского линейного управления МВД России на транспорте в ходе патрулирования электропоезда сообщением Соленое озеро – Симферополь выявлена жительница Джанкойского района, действия которой были направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Когда электричка дошла до Симферополя, женщину сопроводили в специальное помещение полиции, но она активно этому сопротивлялась. На видео, опубликованном пресс-службой, женщина зачем-то интересовалась у сотрудника полиции, зачем он приехал в Крым, обзывала его, угрожала перерезать ему горло и взорвать электричку и себя.

В отношении женщины возбудили административные дела по статьям «о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».

«На основании постановления Железнодорожного районного суда города Симферополя ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, а также административный арест на 5 суток», – добавили в пресс-службе.

Также в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК России – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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