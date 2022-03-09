Военные РФ захватили украинское судно Сапфир и ведут его в Севастополь

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Украинское судно Сапфир захвачено российскими военными. Они ведут его в Севастополь.

Об этом сообщает ГУР со ссылкой на информацию, полученную от капитана судна, которому предоставили возможность связаться с Администрацией морских портов Украины.

По словам капитана, на борту находятся «зеленые человечки», которые наставили на экипаж оружие, а на судно прибыл российский капитан, который взял на себя управление судном.

«Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно «Сапфир», которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения морских действий.Требуем немедленно освободить спасательное судно Сапфир и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего флота», - говорится в обращении Одесского координационно-спасательного центра к российским военным кораблям.

Главное управление разведки Украины также обнародовало радиопереговоры капитана судна Сапфир с Одесским координационно спасательным центром.

Гражданское спасательное судно Сапфир находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Его используют для патрулирования в открытом море и для спасения судов, попавших в опасность.

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