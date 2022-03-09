В Симферополе снова «минируют» школы

В школы № 2, 4, 14 и 35 Симферополя поступили сообщения о минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«Проводится эвакуация учеников и сотрудников образовательных учреждений. Работают профильные службы», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в прошлый раз массовая рассылка писем о минировании произошла 25 февраля.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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