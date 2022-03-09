В России запретили продажу наличной валюты

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Банки не будут продавать наличную валюту россиянам. Но поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

В ночь на среду Банк России объявил о запрете покупки наличной валюты и ограничении ее выдачи с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода. Об этом сообщается на сайте регулятора 9 марта.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи», – заявил ЦБ.

В обновленном блоке вопросов и ответов на своем сайте регулятор разъяснил решение так: «поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты». При этом на рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают, утверждает российский регулятор.

По оценке ЦБ, в новый лимит вписываются около 90% валютных счетов. «То есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте. Объем наличной валюты в стране покрывает такой объем выплат для всех держателей валютных вкладов и счетов», – пишет ЦБ.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. «Если счет был открыт в другой валюте – все равно банк отдаст вам доллары США», – отмечается в разъяснениях Центробанка.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Выезжающих за рубеж россиян, лишившихся возможности купить наличную валюту, ЦБ успокаивает: ее можно снимать с карты Мир. Правда, только в нескольких государствах мира, а стран дальнего зарубежья в этом списке всего две (Турция и Вьетнам).

На содержимое банковских ячеек новые валютные ограничения не распространяются.

Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт, пишет ЦБ.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

«Да, открыть новый валютный вклад или счет можно. Но пока действует временный порядок операций с наличной валютой, получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года, будет нельзя», – говорится в разъяснениях ЦБ.

Завершается обновленный список разъяснений Центробанка ответом на такой вопрос: «когда истечет срок действия временного порядка операций с наличной валютой, я смогу забрать валюту со своего вклада полностью или снова только $10 тысяч?» Регулятор прямо дает понять, что пока не уверен в обратной либерализации рынка наличной валюты в сентябре этого года.

«Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой», – констатирует Центробанк в своем ответе. Однако закончить его Банк России попытался на оптимистичной ноте: «Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России».

Как известно, на это неделе российский рубль обвалился до рекордных отметок на фоне развязанной войны против Украины. К вечеру 7 марта доллар стоил 153 рубля, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.

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В тексте использованы материалы: Корреспондент

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