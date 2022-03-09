В разведке США полагают, что Путин может пойти на дальнейшую эскалацию в Украине

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Руководители разведывательного сообщества США заявили, что президент России Владимир Путин может продолжить эскалацию наступления в Украине, несмотря на военные неудачи и вызванные санкциями экономические трудности.

Об этом сообщает «Голос Америки» и агентство Associated Press по итогам слушаний Комитета по разведке Палаты представителей США.

«Думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, удвоит ставку и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения», – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс также констатировал, что вместе с аналитиками не видит, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и сменить власть во главе с Владимиром Зеленским.

«Он (Путин – ред.) был уверен, что модернизировал свою армию, и они были способны к быстрой, решительной победе с минимальными затратами. Но, как оказалось, он ошибался по всем пунктам», – сказал Бернс.

Во время слушаний законодатель-демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти отметил, что многие его избиратели считают Путина «сумасшедшим». Он спросил Бернса, как он оценивает психическое состояние российского президента.

Бернс ответил, что считает российского лидера все более изолированным. «По моему мнению, это не сводит его с ума, но с ним очень тяжело иметь дело», – сказал Бернс.

Директор ЦРУ также отметил, что США активно обмениваются разведывательными данными с Украиной.

«Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоружения Украины», – заявила в свою очередь директор национальной разведки Аврил Хейнс.

По ее словам, «Путин чувствует себя обиженным, что Запад не проявляет ему должного уважения и воспринимает это как войну, которую он не может позволить себе проиграть».

Прошло 13 дней, с тех пор как Россия открыто воюет против Украины. С 24 февраля российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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