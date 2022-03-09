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Война

Россия останется без нижнего белья

среда, 9 марта 2022 15:26

Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановит работу в России с 9 марта.

С 15:30 мск приостановит работу интернет-магазин, а с 22:00 закроются все розничные магазины компании.

«Все заказы, оформленные до 9 марта 2022 (включительно) на сайте Victoria's Secret будут доставлены. Мы сообщим Вам о возобновлении работы интернет-магазина и всех розничных магазинов», — говорится в заявлении компании.

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