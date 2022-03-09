Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Россия останется без нижнего белья
Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановит работу в России с 9 марта.
С 15:30 мск приостановит работу интернет-магазин, а с 22:00 закроются все розничные магазины компании.
«Все заказы, оформленные до 9 марта 2022 (включительно) на сайте Victoria's Secret будут доставлены. Мы сообщим Вам о возобновлении работы интернет-магазина и всех розничных магазинов», — говорится в заявлении компании.
В тексте использованы материалы:
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе ввели ограничения на покупку основных товаров в одни руки. В симферопольских супермаркетах ввели ограничения на покупку основных продуктов питания.
В России запретили продажу наличной валюты. Банки не будут продавать наличную валюту россиянам. Но поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
«Cметают все». В Крыму - рост цен и дефицит продуктов. Вслед за резким ростом цен в последние десять дней на продовольственные, лекарственные и непродовольственные товары в крымских магазинах начался дефицит на самые востребованные продукты первой необходимости.
Рубль побил очередной исторический рекорд. Обвал рубля 7 марта произошел из-за новостей о серьезном рассмотрении варианта эмбарго на импорт нефти из России.
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.
ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ
Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание
В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».
ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов Искандер-М
Одно из украинских подразделений уничтожило российские оперативно-тактические ракетные комплексы, обстреливавших мирных людей.
10 марта
Мощный снегопад обрушится на Крым
В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.