Под Севастополем машину намотало на столб и разбило на части

Ранним утром 8 марта 23-летний водитель на «Тойоте» не справился с управлением по дороге из Хмельницкого в Терновку, на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в столб.

Полученные повреждения были непоправимы для машины, и весьма неприятны для самого водителя. Он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован. Как уточнила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа, освидетельствование на предмет опьянения водителя на месте не проводилось, с учетом его госпитализации.

Причины инцидента пока в точности неизвестны. Пользователи социальных сетей сделали ряд в целом логичных предположений о пагубной комбинации летней резины и ухудшения погодных условий, но достоверной информации об обстоятельствах ДТП к настоящему моменту нет.

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