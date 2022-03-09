Общество
Морозы ожидаются в Крыму до конца недели
Синоптики прогнозируют морозы в Крыму до конца текущей недели.
Как сообщили в Крымском гидрометцентре, по ночам температура на полуострове будет опускаться до 12 градусов ниже нуля.
«Ночью морозы усилятся до 7-12 градусов, на южном побережье до 0-5 градусов, днем тоже холодно: 0-5 градусов мороза, в горах 6-10 градусов мороза», – говорится в сообщении.
При этом на выходных – в субботу и воскресенье – будет преимущественно без осадков, а морозы ослабеют на 2-3 градуса. В течение всего периода средние суточные температуры воздуха ожидаются на 3-4 градуса ниже нормы.
Ранее в МЧС сообщили, что в ближайшие два дня в Крыму ожидается снегопад, гололедица и сильный ветер. В ведомстве также напомнили об опасности данных явлений и призвали граждан соблюдать осторожность на дорогах и приморских территориях.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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