Морозы ожидаются в Крыму до конца недели

Синоптики прогнозируют морозы в Крыму до конца текущей недели.

Как сообщили в Крымском гидрометцентре, по ночам температура на полуострове будет опускаться до 12 градусов ниже нуля.

«Ночью морозы усилятся до 7-12 градусов, на южном побережье до 0-5 градусов, днем тоже холодно: 0-5 градусов мороза, в горах 6-10 градусов мороза», – говорится в сообщении.

При этом на выходных – в субботу и воскресенье – будет преимущественно без осадков, а морозы ослабеют на 2-3 градуса. В течение всего периода средние суточные температуры воздуха ожидаются на 3-4 градуса ниже нормы.

Ранее в МЧС сообщили, что в ближайшие два дня в Крыму ожидается снегопад, гололедица и сильный ветер. В ведомстве также напомнили об опасности данных явлений и призвали граждан соблюдать осторожность на дорогах и приморских территориях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 марта.

Мощный снегопад обрушится на Крым. В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 марта.

Крым будет заметать снегом еще два дня. В Крыму 11 марта синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду. Температура воздуха днем -2…+3, ночью -6… -11. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.