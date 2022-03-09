Генштаб ВСУ: российские военные деморализованы

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Российские военные деморализованы, их психологическое состояние стремительно ухудшается. В то же время украинские защитники продолжают оборонные операции, а также местами наступательные, прикрывают госграницу и Киев.

Об этом вечером в среду, 9 марта, сообщает Геншаб ВСУ.

Отмечается, что украинские военные продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

Отмечается, что группировка сил обороны продолжает вести операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.

Город Чернигов держит стойкую оборону.

Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.

«Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

Кроме того, стало известно о внутреннем анонимном опросе белорусских военных, который был проведен накануне относительно их готовности принять участие в боевых действиях в Украине на стороне России. Результаты опроса, по данным Генштаба ВСУ, показали, что подавляющее большинство белорусских военных к этому относятся отрицательно.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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