Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Четырех крымчан наказали за «дискредитацию российской армии«
В Крыму первых четырех граждан привлекли к ответственности в соответствии с недавно принятыми поправками в УК РФ «о дискредитации Вооруженных сил России».
Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.
По данным полиции, «жители Ялты, Симферополя и Феодосии демонстрировали плакаты с надписями, дискредитирующими действия российской армии».
В отношении нарушителей составили протоколы, после рассмотрения которых суд назначил гражданам штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.
Напомним, что распространение «фейков о ВС РФ» теперь будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В случае подделки доказательств, а также со стороны должностных лиц и организованных групп, за эти же деяния может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы, а если распространяемая ложная информация привела к тяжким последствиям, то срок заключения может быть увеличен до 15 лет.
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