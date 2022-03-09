Четырех крымчан наказали за «дискредитацию российской армии«

В Крыму первых четырех граждан привлекли к ответственности в соответствии с недавно принятыми поправками в УК РФ «о дискредитации Вооруженных сил России».

Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

По данным полиции, «жители Ялты, Симферополя и Феодосии демонстрировали плакаты с надписями, дискредитирующими действия российской армии».

В отношении нарушителей составили протоколы, после рассмотрения которых суд назначил гражданам штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что распространение «фейков о ВС РФ» теперь будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В случае подделки доказательств, а также со стороны должностных лиц и организованных групп, за эти же деяния может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы, а если распространяемая ложная информация привела к тяжким последствиям, то срок заключения может быть увеличен до 15 лет.

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