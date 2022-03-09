CNN: войска РФ в Украине стремительно теряют технику

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Российские военные потеряли от 8% до 10% военного имущества, использованного во время вторжения, полагает разведка США.

Потери России за две недели вторжения в Украину достигают 10% военного актива. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Отмечается, что от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество.

Телеканал напомнил, что это почти вдвое превышает данные, о которых сообщалось на прошлой неделе. Тогда, по оценкам разведки, Россия потеряла от 3% до 5% военной техники.

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