Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины
фото © day.kyiv.ua
Достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать украинцам готовность Запада помогать, сказал британский премьер.
Страны Запада разработают аналог плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, пишет британская газета Telegraph 8 марта.
«Также была договоренность о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы ни случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы все отстроим, и у нас будет План Маршалла для восстановления Украины», - заявил Джонсон.
Ранее сегодня стало известно, что США и Британия запрещают импорт нефти из России. При этом Вашингтон отказывается от всех российских ископаемых энергоносителей.
Отметим, что, по данным Пентагона, военную помощь Украине предоставляют 15 стран.
В тексте использованы материалы:
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.
Павел Дуров был вынужден покинуть VK из-за Украины. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что был вынужден покинуть VK из-за отказа передать ФСБ данные об украинцах.
В России перестали запрещать торрент-трекеры. Главный российский торрент-трекер – RuTracker – пропал из реестра запрещенных в стране сайтов.
Новая реальность: крымчан будут наказывать за правду. Министр внутренней политики, информации и связи российского правительства Крыма Михаил Афанасьев предупредил крымчан, что «публикация фейковых новостей в СМИ и соцсетях грозит уголовной ответственностью».
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.
ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ
Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание
В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».
ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов Искандер-М
Одно из украинских подразделений уничтожило российские оперативно-тактические ракетные комплексы, обстреливавших мирных людей.
10 марта
Мощный снегопад обрушится на Крым
В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.