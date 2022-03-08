Страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины

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Достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать украинцам готовность Запада помогать, сказал британский премьер.

Страны Запада разработают аналог плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, пишет британская газета Telegraph 8 марта.

«Также была договоренность о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы ни случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы все отстроим, и у нас будет План Маршалла для восстановления Украины», - заявил Джонсон.

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Отметим, что, по данным Пентагона, военную помощь Украине предоставляют 15 стран.

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