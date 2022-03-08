Война
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Россия стала самой подсанкционной страной в мире
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Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.
Против России в мире ввели более 5530 санкций, что сделало страну самой подсанкционной в мире. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai
С 22 февраля на Россию США и союзники наложили 2778 новых санкций. Подавляющее большинство ограничений введено против физлиц – 2427 по сравнению с 343 санкциями против юридических лиц, которыми обычно являются компании или государственные учреждения.
Лидером по количеству санкций в отношении России является Швейцария - 568.
Соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий назвал такое количество санкций финансовой ядерной войной и крупнейшим санкционным событием в истории. При этом Россия «менее чем через две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника».
Ранее наибольшее количество санкций в мире было наложено на Иран – 3616 - в основном за его ядерную программу и поддержку терроризма.
После России и Ирана в список наиболее подпадающих под санкции входят Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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