Прогноз погоды в Крыму на вторник 8 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 8 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200 -500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 3, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до -1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 3, в Сочи - 8, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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