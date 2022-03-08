Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - резкий рост числа новых заражений коронавирусом ● Крымчане продолжают сотнями заражаться коронавирусом ● Сводка COVID в Севастополе за сутки ● Сводка о новых смертях и заражениях в Крыму ● Ковидная статистика Севастополя: более 500 новых случаев
Несмотря на войну в Крыму продолжают заражаться коронавирусом
фото © strana.ua
За 7 марта на территории Республики Крым зарегистрировали 741 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 166 972 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки госпитализировано 79 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 56 479 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 513 человек, выздоровевших за весь период – 155 692.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму - резкий рост числа новых заражений коронавирусом. Медики за минувшие сутки подтвердили 953 новых случая коронавирусной инфекции, днем ранее было выявлено 758 заразившихся.
Крымчане продолжают сотнями заражаться коронавирусом. Новых случаев - 748.
Крымские больницы переполнены раненными российскими военными. В Крыму больницы становятся полноценными госпиталями для российских солдат, которые получили ранения в ходе войны России против Украины, сообщает представительство президента Украины в АР Крым.
Сводка COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердили 374 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.
ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ
Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание
В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».
ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов Искандер-М
Одно из украинских подразделений уничтожило российские оперативно-тактические ракетные комплексы, обстреливавших мирных людей.
10 марта
Мощный снегопад обрушится на Крым
В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.