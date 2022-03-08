Генштаб Украины: Наступление РФ значительно замедлилось

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Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

Ни 13-й день войны наступательные действия России значительно замедлились, говорится в сводке Генштаба ВСУ во вторник, 8 марта. Украинские военные продолжают держать оборону Чернигова, Киева, пригорода Николаева и южных границ страны. «Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам. На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова. Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях. В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева», - сказано в сводке.

При этом на других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Также сообщается, что группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

«Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении.

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