«Cметают все». В Крыму - рост цен и дефицит продуктов

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Вслед за резким ростом цен в последние десять дней на продовольственные, лекарственные и непродовольственные товары в крымских магазинах начался дефицит на самые востребованные продукты первой необходимости.

При этом российское правительство Крыма продолжает утверждать, что «не допустит спекулятивных действий со стороны продавцов продовольственных товаров и лекарств». Об этом на оперативном совещании по регулированию цен сообщила заместитель Председателя правительства Крыма – министр финансов Ирина Кивико.

«Все первоочередные продукты, такие как сахар, крупы, мука должны быть доступны, их запас должен составлять 30 дней. Особенно это касается северного Крыма. Любое необоснованное повышение цен на сахар, овощи «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия или жизненно-важные лекарства должно пресекаться. Меры к таким продавцам будут применяться жесткие, помимо административных штрафов, будем добиваться расторжения аренды по договорам НТО», – заявила Кивико.

Крымский общественник и журналист Рагим Гумбатов рассказал Крым.Реалии, что, не смотря на делаемые заявления российских властей, цены безудержно идут вверх в Крыму.

«В последнее время цены практически превратились в «шальных скакунов» из песни Газманова, которых не удержать. Причем, растут цены практически на все и вся независимо от правительств и парламентов. Не надо даже быть никаким экспертом, чтобы понимать неминуемое подорожание продуктов еще больше в свете последних известных событий», – прокомментировал ситуацию общественник.

6 марта стал первым днем большого дефицита на продукты первой необходимости в крымской столице. Корреспондент посетил несколько сетевых магазинов и магазинов шаговой доступности – везде ситуация примерно одинаковая. В магазинах исчез сахар, на некоторые группы товаров установлен лимит на реализацию в одни руки. Обещают, что сахар появится на полках, но уже по цене в два раза превышающей вчерашние ценники. По информации крымского общественника Виктора Попова, на оптовых базах сахар отпускается уже по цене в 100 рублей.

Еще раньше дефицит пришел в магазины крымской периферии. «Раздольное (районный центр в Крыму) магазин ПУД, уже несколько дней нет муки, макарошки, сахара, гречки, растительного масла», – сообщает пользователь в Вконтакте Дмитрий Спиридонов.

Практически во всех магазинах промышленной группы товаров установлены таблички, что «указанные цены в ценниках не актуальны, просьба уточнять цену у консультантов».

Крымский общественник Рагим Гумбатов сообщает, что растут цены и на топливо в Крыму.

«Как мы наблюдаем, дорожают не только продукты, но и топливо, на котором доставляют их к ритейлерам, в магазины, потребителям. Посему, очевидно, что удерживать при таком тотальном подорожании цены на прежнем уровне становится нереальным актом. Что мы и наблюдаем повсеместно. Исходя из всего этого, можно сказать, что желание крымских властей не допустить рост цен весьма похвально. Но совпадут ли желания властей с их возможностями – вот в чем вопрос?!» – задается риторическим вопросом общественник.

Крымская активистка Галина Балабан рассказывает, что в Симферополе большие очереди у банкоматов, с полок магазинов «сметают» соль, сахар, муку, подсолнечное масло, крупы.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что некоторые торговцы подняли цены на 50-200 процентов. Он отметил, что такое резкое повышение цен «необоснованно вообще» и назвал это «обыкновенной спекуляцией».

В министерство промышленной политики правительства Крыма сообщают, что «в министерстве функционирует телефон единой «горячей линии» на который жители и гости полуострова могут обратиться по вопросам ценообразования на продовольственные товары».

Ситуация с ростом цен и дефицитом на товары первой необходимости наблюдается не только в Крыму, но и в регионах России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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