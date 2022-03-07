Украина потопила «гордость» ЧФ РФ

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До этого несколько дней корабли Черноморского флота РФ пытались потопить украинские легкие катера.

У берегов Одессы в ходе спецоперации украинские военные потопили гордость Черноморского флота РФ - патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков, сообщает местное издание Думская 7 марта.

По данным издания, вчера этот ракетный корвет, по своему боевому потенциалу превышающий все, чем владеет Украина, попал под удар морской реактивной артиллерии. Корабль затонул сегодня, сейчас информации о судьбе экипажа нет.

До этого несколько дней корабли Черноморского флота РФ пытались потопить украинские легкие катера. Один из них удалось потопить, но большую часть экипажа спасли.

Как оказалось, украинские катера привлекали россиян на замаскированную огневую позицию одной из артиллерийских бригад.

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