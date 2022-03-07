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Рубль побил очередной исторический рекорд
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Обвал рубля 7 марта произошел из-за новостей о серьезном рассмотрении варианта эмбарго на импорт нефти из России.
Российская валюта на лондонской бирже упала еще на 13 процентов - до 140 рублей за доллар и 150 рублей за евро, следует из данных агентства Bloomberg 7 марта. Рубль продолжает падать и сейчас.
При этом Центробанк РФ установил курс 105,8 рубля за доллар и 115,6 рубля за евро. Однако в обменниках доллара по такой цене нет - в некоторых российских городах еще в конце февраля за 1 доллар просили 250 рублей.
В связи с этим, чтобы хоть как то удержать падающую экономику, власти РФ ввели «налог на валюту» в размере 30 процентов. Такую «комиссию» надо платить, если покупаешь доллар на бирже.
По данным российского издания The Bell, обвал рубля 7 марта произошел из-за новостей о серьезном рассмотрении варианта эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.
Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает воздействие этой меры на внутренний рынок. Масштаб и срок запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без намного более зависимой от российской нефти Европы.
Ранее сообщалось, что у магазинов в России выстраиваются длинные очереди из-за резкого обесценивания рубля и ухода крупнейших западных компаний.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
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