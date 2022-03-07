«Подрыв дамбы - это пиар-ход»: что на самом деле происходит на Северо-крымском канале

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Каховскую ГЭС продолжает контролировать российская армия. Вместе с гидроэлектростанцией российские войска захватили и управление Северо-Крымским каналом.

Это произошло в день вторжения 24 февраля. Российские военные взорвали дамбу из мешков, которую на скорую руку в 2014-м построили местные фермеры, бизнесмены и активисты.

«На самом деле этот подрыв – это пиар-ход. Чтобы показать какие-нибудь победные настроения. Потому что рукотворная дамба была из мешков с песком. Не нужно было каких-либо чрезвычайных усилий, чтобы его разрушить. Но за ней стоит другая плотина, гидротехническая постройка со шлюзами регуляторами, которая сдерживает воду сейчас. Если ее откроют, а это действительно не так много времени может занять, то вода может пойти в АР Крым», – объясняет Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов приказал своим подчиненным уже готовить Северокрымский канал в Крыму к приему воды. На это могут уйти месяцы, объяснил эксперт Михаил Яцюк. И если воду пустить уж сейчас, и она попадет в неподготовленный канал, это принесет больше вреда, чем принесет пользы. В мгновенный успех даже в Крыму, похоже, не верят.

«Весной воду в канал запускают. Это происходит обычно в апреле. А подумали, что – ура, уже завтра вода. Нет! Даже по графику вода должна прийти в апреле, даже если вдруг все хорошо и отлично, вода должна прийти в апреле. Но она не придет ни в апреле, ни в мае. И может даже не в этом году. Это чисто политический ход, такое, стратегическое напоминание, воодушевление, что, «ребята скоро жизнь наладится». Это чисто политический был такой момент. Русло канала нужно вычищать, на это уйдут месяцы», – объясняет Сергей, блогер из Крыма, который просил не называть его фамилию из соображений безопасности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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