Пентагон: РФ ввела в Украину 95 процентов группировки войск

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Еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%.

Таким образом, РФ продолжает вводить войска.

По оценкам Пентагона, Россия ввела в Украину уже 95% сосредоточенных на границе войск, пишет Washington Examiner.

«Из около 170-ти тысяч военнослужащих, размещенных (ранее) вдоль украинской границы на территории России и Беларуси, примерно 95% сейчас находятся внутри Украины», - говорится в сообщении.

При этом еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%.

Пентагон также «заметил ограниченные изменения на местности за последний день»: в то время как российские силы «продолжали усилия по продвижению и изоляции Киева, Харькова и Чернигова на севере и востоке, однако встретили сильное сопротивление украинцев».

По данным Минобороны Великобритании, Россия за выходные минимально продвинулась вглубь территории Украины.

Как отметили в британском оборонном ведомстве, за последние 24 часа российская авиация и артиллерия продолжали наносить интенсивные удары по военным и гражданским объектам в городах Украины. Удары были нанесены по Харькову, Николаеву и Чернигову, а также по Мариуполю.

«Крайне маловероятно, что на сегодняшний день Россия успешно достигла запланированных на эти даты целей», - уточнили в Минобороны.

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