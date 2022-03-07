Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Пентагон: РФ ввела в Украину 95 процентов группировки войск
фото © Генштаб ВСУ / Facebook
Еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%.
Таким образом, РФ продолжает вводить войска.
По оценкам Пентагона, Россия ввела в Украину уже 95% сосредоточенных на границе войск, пишет Washington Examiner.
«Из около 170-ти тысяч военнослужащих, размещенных (ранее) вдоль украинской границы на территории России и Беларуси, примерно 95% сейчас находятся внутри Украины», - говорится в сообщении.
При этом еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%.
Пентагон также «заметил ограниченные изменения на местности за последний день»: в то время как российские силы «продолжали усилия по продвижению и изоляции Киева, Харькова и Чернигова на севере и востоке, однако встретили сильное сопротивление украинцев».
По данным Минобороны Великобритании, Россия за выходные минимально продвинулась вглубь территории Украины.
Как отметили в британском оборонном ведомстве, за последние 24 часа российская авиация и артиллерия продолжали наносить интенсивные удары по военным и гражданским объектам в городах Украины. Удары были нанесены по Харькову, Николаеву и Чернигову, а также по Мариуполю.
«Крайне маловероятно, что на сегодняшний день Россия успешно достигла запланированных на эти даты целей», - уточнили в Минобороны.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину. Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что среди отправленных на материковую часть Украины российских военных из Крыма есть погибшие.
Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя. Судно Морской поисково-спасательной службы Украины «Сапфир», ранее захваченное российскими военными, находится в аннексированном Севастополе.
ВСУ: в Украине за сутки поразили 10 российских самолетов. Украинские военные поразили 10 единиц воздушной техники российских войск за последние сутки, сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Войска РФ ударили по Луцку и Ивано-Франковску. По предварительной информации, жертв нет. Спасатели и военные ликвидируют последствия атак.
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.
ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ
Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание
В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».
ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов Искандер-М
Одно из украинских подразделений уничтожило российские оперативно-тактические ракетные комплексы, обстреливавших мирных людей.
10 марта
Мощный снегопад обрушится на Крым
В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.