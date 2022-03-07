Павел Дуров был вынужден покинуть VK из-за Украины

фото © gazeta.ru

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что был вынужден покинуть VK из-за отказа передать ФСБ данные об украинцах.

В своем канале Дуров написал, что многие задаются вопросом, не является ли Telegram опасным для украинцев из-за того, что сам он является выходцем из России. Он ответил на этот вопрос историей из собственной жизни.

В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию.

Дуров также отметил, что у него много родственников в Украине по материнской линии и что текущий «трагический конфликт» он воспринимает как личный для себя и своей семьи.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пещерные города Крыма закрыли для туристов. Пещерные города Крыма временно закрыли для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе Бахчисарайского музея-заповедника.

Страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать украинцам готовность Запада помогать, сказал британский премьер.

Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.

В России перестали запрещать торрент-трекеры. Главный российский торрент-трекер – RuTracker – пропал из реестра запрещенных в стране сайтов.