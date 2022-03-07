Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Павел Дуров был вынужден покинуть VK из-за Украины
фото © gazeta.ru
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что был вынужден покинуть VK из-за отказа передать ФСБ данные об украинцах.
В своем канале Дуров написал, что многие задаются вопросом, не является ли Telegram опасным для украинцев из-за того, что сам он является выходцем из России. Он ответил на этот вопрос историей из собственной жизни.
В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию.
Дуров также отметил, что у него много родственников в Украине по материнской линии и что текущий «трагический конфликт» он воспринимает как личный для себя и своей семьи.
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