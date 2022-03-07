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Коронавирус в Крыму

Крымчане продолжают сотнями заражаться коронавирусом

понедельник, 7 марта 2022 09:17
Крымчане продолжают сотнями заражаться коронавирусом

фото © meduza.io

Новых случаев - 748.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 марта 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 748 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 166 231 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 85 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 56 400 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 579 человек, выздоровевших за весь период – 155 179.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - резкий рост числа новых заражений коронавирусом. Медики за минувшие сутки подтвердили 953 новых случая коронавирусной инфекции, днем ранее было выявлено 758 заразившихся.

Несмотря на войну в Крыму продолжают заражаться коронавирусом. За 7 марта на территории Республики Крым зарегистрировали 741 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 166 972 положительных на Covid-19.

Крымские больницы переполнены раненными российскими военными. В Крыму больницы становятся полноценными госпиталями для российских солдат, которые получили ранения в ходе войны России против Украины, сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

Сводка COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердили 374 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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