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Власть

В России перестали запрещать торрент-трекеры

воскресенье, 6 марта 2022 08:55
В России перестали запрещать торрент-трекеры

фото © Новости Крыма

Главный российский торрент-трекер – RuTracker – пропал из реестра запрещенных в стране сайтов.

Информация о его запрете была удалена с сайта Роскомнадзора.

Трекер был заблокирован в январе 2016 года после принятия соответствующего решения московским городским судом.

После начала войны России в Украине многие транснациональные компании решили покинуть российский рынок или прекратить продавать свои товары и услуги на территории нашей страны. Среди них – Apple, Microsoft, Adobe, Oracle, Cisco, различные интернет-магазины, сервисы по продаже видеоигр и другие. Крупнейшие кинокомпании США также остановили показ премьер в России.

СМИ сообщали, что минцифры России обсуждает возможность отмены авторского права на продукты тех корпораций, которые покинули нашу страну, но ведомство эту информацию не подтвердило.

RuTracker (в прошлом Torrents.ru) – один из старейших и крупнейших ресурсов, содержащих пиратские копии программного обеспечения, музыки, фильмов и другой электронной продукции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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