Власть
В России перестали запрещать торрент-трекеры
фото © Новости Крыма
Главный российский торрент-трекер – RuTracker – пропал из реестра запрещенных в стране сайтов.
Информация о его запрете была удалена с сайта Роскомнадзора.
Трекер был заблокирован в январе 2016 года после принятия соответствующего решения московским городским судом.
После начала войны России в Украине многие транснациональные компании решили покинуть российский рынок или прекратить продавать свои товары и услуги на территории нашей страны. Среди них – Apple, Microsoft, Adobe, Oracle, Cisco, различные интернет-магазины, сервисы по продаже видеоигр и другие. Крупнейшие кинокомпании США также остановили показ премьер в России.
СМИ сообщали, что минцифры России обсуждает возможность отмены авторского права на продукты тех корпораций, которые покинули нашу страну, но ведомство эту информацию не подтвердило.
RuTracker (в прошлом Torrents.ru) – один из старейших и крупнейших ресурсов, содержащих пиратские копии программного обеспечения, музыки, фильмов и другой электронной продукции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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