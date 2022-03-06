Президент Украины заявил, что российские войска могут начать бомбить Одессу

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Президент Украины Владимир Зеленский в утреннем обращении 6 марта заявил, что российские войска могут начать бомбить Одессу.

«Они готовятся бомбить Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление», – сказал глава государства.

В этом же обращении он напомнил, что российские военные, попавшие в плен в Украину, начали давать показания.

«Вопреки всему, мы обращаемся с пленными в рамках Женевской конвенции. Тем не менее, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Белоруси, откуда на нашу территорию каждый день идут ракеты, колонны техники, летит авиация. Против мирных людей против мирных городов», – отметил Зеленский.

Он анонсировал создание четырех фондов для послевоенного восстановления Украины:

- фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры

- фонд восстановления и трансформации экономики

- фонд обслуживания и погашение государственного долга

- фонд поддержки малого и среднего бизнеса

«И еще много программ для поддержки наших людей, героев, борющихся за наше государство, и это только начало», – добавил он.

Генеральный штаб Вооруженных сил в утренней сводке сообщил, что российские войска сосредоточили свое основное внимание на активных действиях в южных областях «с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское моря».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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