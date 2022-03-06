ООН: в Украине за время войны погибли более 350 мирных жителей

фото © news.zerkalo.io

В ходе войны в Украине погиб по меньшей мере 351 мирный житель и 707 получили ранения.

Такие данные приводит ООН за период с начала войны по 4 марта включительно.

Большая часть смертей наступила в результате обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов. На территории, подконтрольной сепаратистам, были зарегистрированы 23 смерти и 93 случаев ранения.

Среди погибших 22 ребенка. По меньшей мере 36 детей получили ранения.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ. Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.

Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину. Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что среди отправленных на материковую часть Украины российских военных из Крыма есть погибшие.

Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя. Судно Морской поисково-спасательной службы Украины «Сапфир», ранее захваченное российскими военными, находится в аннексированном Севастополе.

ВСУ: в Украине за сутки поразили 10 российских самолетов. Украинские военные поразили 10 единиц воздушной техники российских войск за последние сутки, сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.