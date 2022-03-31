Война
Развитие сюжета: В РФ официально разрешили воровать интеллектуальную собственность ● В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей ● Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым ● В Украине хотят запретить Московский патриархат ● Стала известна ближайшая судьба Крыма
Военные РФ сбили свой самолет в Украине
Некоторые солдаты РФ во время войны в Украине отказались выполнять приказы своего руководства, они деморализованы и несут большие потери.
Войска РФ в Украине случайно сбили один из своих самолетов. Об этом сообщил глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг, пишет The Times.
Также, по его словам, некоторые солдаты РФ во время войны в Украине отказались выполнять приказы своего руководства, они деморализованы и несут большие потери.
Кроме того, российские военные испытывают проблемы с логистикой.
Ранее британская разведка сообщала, что Россия собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы компенсировать значительные потери.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал с автоматом. В Крыму российский военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал прямо во время похода на Херсонщину.
Россия не добилась целей наступления в Украине. РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.
Генштаб обновил данные о потерях армии РФ. В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.
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В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей
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