Происшествия
Водитель погиб после столкновения грузовика с мусоровозом под Ялтой
Один человек погиб на трассе Ялта – Севастополь после столкновения грузовика и мусоровоза.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«По предварительным данным, 31 марта в 9.20 на автодороге Ялта – Севастополь, в районе поселка Кацивели, водитель грузового автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мусоровозом «Камаз», – говорится в сообщении.
Водитель Mercedes погиб на месте, водитель мусоровоза получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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