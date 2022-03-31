Водитель погиб после столкновения грузовика с мусоровозом под Ялтой

Один человек погиб на трассе Ялта – Севастополь после столкновения грузовика и мусоровоза.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По предварительным данным, 31 марта в 9.20 на автодороге Ялта – Севастополь, в районе поселка Кацивели, водитель грузового автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мусоровозом «Камаз», – говорится в сообщении.

Водитель Mercedes погиб на месте, водитель мусоровоза получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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