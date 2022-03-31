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Развитие сюжета: Военные РФ сбили свой самолет в Украине ● В РФ официально разрешили воровать интеллектуальную собственность ● В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей ● Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым ● В Украине хотят запретить Московский патриархат
Власти Керчи агитируют резервистов подписывать контракты с российской армией
фото © Новости Крыма
Российские власти Керчи агитируют резервистов идти на службу в российскую армию по контракту.
Об этом сообщает российская администрация города.
«На территории Южного военного округа (России) продолжается набор граждан, пребывающих в запасе. (...) Детали заключения контракта можно узнать в военном комиссариате города Керчь и Ленинского района Республики Крым», – говорится в сообщении.
Власти Керчи уточнили, что «особенностью условий контракта, является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами».
Накануне Кавказ.Реалии сообщили, что резервистов в российском Краснодарском крае повестками обязывают выслушать предложение о заключении контракта.
10 марта российское издание «Комсомольская правда» сообщило, что подконтрольный России военный комиссариат Крыма начал отбор контрактников для «выполнения специальных военных задач».
На данный момент в Севастополе сообщили о гибели 19 российских военных в ходе войны России против Украины.
Так, сообщалось, что в Мариуполе был убит командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров и другие военные из этой бригады. Также в Мариуполе погиб заместитель командующего Черноморским флотом России Андрей Палий.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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