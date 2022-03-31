Власти Керчи агитируют резервистов подписывать контракты с российской армией

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Российские власти Керчи агитируют резервистов идти на службу в российскую армию по контракту.

Об этом сообщает российская администрация города.

«На территории Южного военного округа (России) продолжается набор граждан, пребывающих в запасе. (...) Детали заключения контракта можно узнать в военном комиссариате города Керчь и Ленинского района Республики Крым», – говорится в сообщении.

Власти Керчи уточнили, что «особенностью условий контракта, является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами».

Накануне Кавказ.Реалии сообщили, что резервистов в российском Краснодарском крае повестками обязывают выслушать предложение о заключении контракта.

10 марта российское издание «Комсомольская правда» сообщило, что подконтрольный России военный комиссариат Крыма начал отбор контрактников для «выполнения специальных военных задач».

На данный момент в Севастополе сообщили о гибели 19 российских военных в ходе войны России против Украины.

Так, сообщалось, что в Мариуполе был убит командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров и другие военные из этой бригады. Также в Мариуполе погиб заместитель командующего Черноморским флотом России Андрей Палий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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