В Севастополе сообщили о гибели еще двух российских военных в ходе войны России против Украины

В Севастополе сообщили о гибели в ходе войны России против Украины 19-летнего военного РФ, выпускника колледжа СевГУ Егора Толмачева и 20-летнего российского военного из дислоцирующейся в Севастополе 810-й бригады Алексея Онопченко.

О смерти Егора Толмачева сообщил Студенческий офис СевГУ.

«Родился в г. Макеевка Донецкой области. Обучался в Морском колледже СевГУ по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Поступил в 2017 году, выпустился в 2021 году. После окончания обучения поступил на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Погиб при проведении специальной военной операции (так власти РФ называют войну – КР) на территории Украины», – говорится в сообщении.

О гибели Алексея Онопченко сообщили севастопольские и российские паблики ВКонтакте.

По этим данным, российский военный из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России 20-летний Алексей Онопченко погиб в Мариуполе. Он родился в Армянске, с 2020 года проходил срочную службу в российской армии, с 2021-го подписал контракт в воинской части 13140 в Севастополе.

Ранее российские власти Севастополя официально подтвердили гибель 17 российских военных.

Так, сообщалось, что в Мариуполе был убит командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров и другие военные из этой бригады. Также в Мариуполе погиб заместитель командующего Черноморским флотом России Андрей Палий.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов также признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину, но не назвал их количество. Похороны российских военных прошли в Алуште и Ялте. Двоих российских военных похоронили в Керчи.

31 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 17,5 тысячи своих военных. РФ называет гораздо меньшие цифры.

25 марта Минобороны России впервые с начала этого месяца обновило данные о потерях российских войск, согласно которым 1351 российский военнослужащий погиб, еще 3825 – получили ранения.

30 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что в ходе войны России против Украины погибли более 10 тысяч российских военных.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Военные РФ сбили свой самолет в Украине. Некоторые солдаты РФ во время войны в Украине отказались выполнять приказы своего руководства, они деморализованы и несут большие потери.

В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей. Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.

В Крыму военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал с автоматом. В Крыму российский военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал прямо во время похода на Херсонщину.

Россия не добилась целей наступления в Украине. РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.