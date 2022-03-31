Война
Развитие сюжета: Тероборона на Киевщине разбила российскую технику ● В Севастополе сообщили о гибели еще двух российских военных в ходе войны России против Украины ● Власти Керчи агитируют резервистов подписывать контракты с российской армией ● Военные РФ сбили свой самолет в Украине ● В РФ официально разрешили воровать интеллектуальную собственность
Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19
фото © ГСЧС
Спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Количество погибших в результате ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19
Спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Тероборона на Киевщине разбила российскую технику фото
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