Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 108.4
воздух +17
море +9

Война

Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19

15:27 четверг, 31 марта 2022
Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19

фото © ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Количество погибших в результате ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе сообщили о гибели еще двух российских военных в ходе войны России против Украины. В Севастополе сообщили о гибели в ходе войны России против Украины 19-летнего военного РФ, выпускника колледжа СевГУ Егора Толмачева и 20-летнего российского военного из дислоцирующейся в Севастополе 810-й бригады Алексея Онопченко.

Власти Керчи агитируют резервистов подписывать контракты с российской армией. Российские власти Керчи агитируют резервистов идти на службу в российскую армию по контракту.

Военные РФ сбили свой самолет в Украине. Некоторые солдаты РФ во время войны в Украине отказались выполнять приказы своего руководства, они деморализованы и несут большие потери.

В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей. Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.

Война
Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19

Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19

Спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Война
Тероборона на Киевщине разбила российскую технику

Тероборона на Киевщине разбила российскую технику фото

В Минобороны сообщили, что бойцы Теробороны ликвидировали пять единиц российской техники вместе в личным составом.

Война
Власти Керчи агитируют резервистов подписывать контракты с российской армией

Власти Керчи агитируют резервистов подписывать контракты с российской армией

Российские власти Керчи агитируют резервистов идти на службу в российскую армию по контракту.

Война
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым

Запрет на полеты в аэропорты юга России, а также аннексированного Крыма продлен еще на неделю.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации