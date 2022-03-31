Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19

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Спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Количество погибших в результате ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов 18 тел, еще один человек скончался в реанимации.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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