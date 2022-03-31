Война
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Тероборона на Киевщине разбила российскую технику
фото © t.me/ministry_of_defense_ua
В Минобороны сообщили, что бойцы Теробороны ликвидировали пять единиц российской техники вместе в личным составом.
В Киевской области бойцы из Теробороны ликвидировали пять единиц российской военной техники вместе с экипажами. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения Теробороны на Кие6вщине устроили приветственную встречу российским оккупантам. Наши защитники уничтожили пять единиц вражеской техники, а их личный состав от загара больше не захотел возвращаться домой», - говорится в сообщении.
На публикованных фото видны разбитые танки и БМП.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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