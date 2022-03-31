Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 31 марта
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 31 марта.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 19, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 66 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 7, в Ялте - 8 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 20, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
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