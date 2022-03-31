МЧС предупреждает об ураганном ветре в Крыму в ближайшие дни

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МЧС объявило предупреждение о штормовом ветре в Крыму в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по республике.

«1, 2, 3 апреля и ночью 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом 4 апреля на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25-30 метров в секунду», – говорится в сообщении.

МЧС убедительно просит не находиться рядом с рекламными конструкциями и дорожными знаками, существует опасность падения деревьев и обрывов линий электропередач.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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