Общество
МЧС предупреждает об ураганном ветре в Крыму в ближайшие дни
фото © Новости Крыма
МЧС объявило предупреждение о штормовом ветре в Крыму в ближайшие несколько дней.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по республике.
«1, 2, 3 апреля и ночью 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом 4 апреля на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25-30 метров в секунду», – говорится в сообщении.
МЧС убедительно просит не находиться рядом с рекламными конструкциями и дорожными знаками, существует опасность падения деревьев и обрывов линий электропередач.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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