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Общество

МЧС предупреждает об ураганном ветре в Крыму в ближайшие дни

14:13 четверг, 31 марта 2022
МЧС предупреждает об ураганном ветре в Крыму в ближайшие дни

фото © Новости Крыма

МЧС объявило предупреждение о штормовом ветре в Крыму в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по республике.

«1, 2, 3 апреля и ночью 4 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом 4 апреля на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25-30 метров в секунду», – говорится в сообщении.

МЧС убедительно просит не находиться рядом с рекламными конструкциями и дорожными знаками, существует опасность падения деревьев и обрывов линий электропередач.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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