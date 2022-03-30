В Украине хотят запретить Московский патриархат

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Депутатам Верховной Рады Украины 29 марта предоставили для ознакомления законопроект о запрете Московского патриархата на территории Украины, говорится на сайте украинского парламента.

Инициатором законопроекта является депутат Оксана Савчук.

Документ предлагает запретить деятельность Московского патриархата – Русской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью РПЦ, в частности, Украинской православной церкви (УПЦ).

Кроме того, законопроект предусматривает, что вся собственность органов церковной власти и управления РПЦ в Украине и религиозных организаций, являющихся ее частью, в частности, Киевской митрополии УПЦ, синодальных учреждений, управление епархий, в течение 48 часов со дня принятия закона инвентаризируется и национализируется в порядке, установленном правительством.

В то же время религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней со дня вступления закона в силу на основании законодательства о свободе совести и религиозных организаций.

В интервью Радіо Свобода в УПЦ (Московского патриархата) призвали не захватывать насильственно их храмы для перехода в другие конфессии.

«Верные УПЦ (МП) – это тоже украинцы. Нам нужно объединиться, чтобы защитить нашу страну, а уже после войны мы будем решать, каждая конфессия в отдельности, как ей жить дальше», – заявили в УПЦ (МП).

По сообщениям, по меньшей мере, 15 из 53 епархий УПЦ (МП) перестали поминать Московского патриарха Кирилла на богослужениях после вторжения РФ в Украину.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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