В РФ официально разрешили воровать интеллектуальную собственность

Цель - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, заявил российский премьер.

Российское правительство утвердило легализацию «параллельного импорта», который позволяет поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в РФ без разрешения владельца товарного знака. Об этом пишут росСМИ.

«Документ касается так называемого «параллельного импорта». Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что данные действия гарантируют импорт товаров в РФ «вопреки недружественным действиям иностранных политиков».

Список продукции будет утверждаться Минпромторгом РФ по предложениям отраслей.

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