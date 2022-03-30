Война
Развитие сюжета: Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым ● В Украине хотят запретить Московский патриархат ● Стала известна ближайшая судьба Крыма ● В Крыму военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал с автоматом ● Россия не добилась целей наступления в Украине
В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей
фото © EPA/UPG
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.
С начала военного вторжения РФ в Украине погибли 145 детей, еще более 222 получили ранения. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«Больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Харьковской - 49, Донецкой - 54, Черниговской - 39, Николаевской - 30, Луганской - 28, Запорожской - 22, Херсонской - 25, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и Киеве - 16», - уточнили в ГПУ.
Из-за бомбежек и обстрелов повреждены 790 учебных заведений, из них 75 разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и столице.
Ранее сообщалось, что за месяц войны более 4,3 миллиона украинских детей вынуждено покинули свои дома. По данным ЮНИСЕФ, это превышает половину всего детского населения страны.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия не добилась целей наступления в Украине. РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.
Генштаб обновил данные о потерях армии РФ. В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.
В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек. Крупнейший подконтрольный властям Украины город Донбасса почти месяц находится в блокаде и под бомбардировками.
За вечер над Украиной сбили три российских самолета. За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.
В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.
Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым
Запрет на полеты в аэропорты юга России, а также аннексированного Крыма продлен еще на неделю.
В Черном море тонет российский корабль
Российский сухогруз «Омский 205» подал сигнал бедствия в акватории Черного моря недалеко от Керчи.
28 марта
Стала известна ближайшая судьба Крыма
24 часа назад
В Крыму военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал с автоматомфото
24 часа назад
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.