В результате военной агрессии РФ погибли 145 детей

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Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 790 учебных заведений, 75 из них разрушены полностью.

С начала военного вторжения РФ в Украине погибли 145 детей, еще более 222 получили ранения. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Харьковской - 49, Донецкой - 54, Черниговской - 39, Николаевской - 30, Луганской - 28, Запорожской - 22, Херсонской - 25, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и Киеве - 16», - уточнили в ГПУ.

Из-за бомбежек и обстрелов повреждены 790 учебных заведений, из них 75 разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и столице.

Ранее сообщалось, что за месяц войны более 4,3 миллиона украинских детей вынуждено покинули свои дома. По данным ЮНИСЕФ, это превышает половину всего детского населения страны.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия не добилась целей наступления в Украине. РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.

Генштаб обновил данные о потерях армии РФ. В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.

В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек. Крупнейший подконтрольный властям Украины город Донбасса почти месяц находится в блокаде и под бомбардировками.

За вечер над Украиной сбили три российских самолета. За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.