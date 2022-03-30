«Севастополь» борется с ТСК «Таврией» за чемпионский титул

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Как сообщает портал Sportstavki, один из самых титулованных клубов Крыма зимой провел неплохую трансферную кампанию и собирается вновь завоевать золотые медали местного чемпионата. Сейчас главным оппонентом «Севастополя» является ТСК «Таврия».

Недавно «моряки» пропустили вперед ТСК «Таврию», поэтому в ближайшее время клуб усиленно работает над тем, чтобы снова вернуться на первую строчку. В недавнем матче премьер-лиги КФС против «Рубина Ялта» «моряки» вновь были близки к потере очков. Это была выездная для ялтинцев игра, которая прошла на искусственном поле стадиона «Арена-Крым» в Евпатории. В начале этого матча «Севастополь» сразу завладел инициативой и начал потихоньку продавливать оборону соперника. В итоге, одна из атак «моряков» привела к забитому мячу. Максиму Супруну удалось точно пробить с линии штрафной прямо в правый нижний угол — вратарь «Рубина Ялты» с таким выстрелом не справился.

До перерыва «Рубин Ялта» мог сравнять счет, но капитан команды Владислав Алексин не смог поразить ворота соперника. При этом, «моряков» спас уже их капитан Сергей Науменко. В начале второго тайма «Севастополь» был близок к тому, чтобы удвоить перевес в счете. Однако на этот раз вратарь соперника Руслан Дорофеев отразил удар Супруна.

После этого ялтинцы остались в меньшинстве. Ростислав Романенко получил второе предупреждение от арбитра Олега Лапишко. Парадоксально, но это событие помогло «рубиновым» собраться с духом и выдать удивительный по интенсивности отрезок матча. За пятнадцать минут до финального свистка «Рубин Ялта» сравнял счет. Антон Пенчелюзов обыграл трех защитников, ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол. В концовке развернулась настоящая драма. У «Рубина Ялта» был момент, чтобы вырвать победу, но три очка достались «морякам». На четвертой компенсированной минуте арбитр зафиксировал игру рукой в штрафной ялтинцев и поставил пенальти. С точки уверенно пробил Редван Османов, который и принес победу «Севастополю» со счетом 2:1.

Тем временем, конкуренты «моряков» «ТСК-Таврия» перед продолжением текущего сезона поменяла главного тренера. Новым рулевым команды стал Андрей Юдин, который ранее работал в ФК «Кубань Холдинг». Отметим, что в качестве игрока Юдин успел поиграть за ростовский СКА, днепропетровский «Днепр», камышинский «Текстильщик», запорожское «Торпедо» и другие клубы. В 2004-м году и с 2007-го по 2009-й годы Юдин тренировал ФК «Кубань», где после работал с молодежным составом.

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