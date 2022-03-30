Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым

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Запрет на полеты в аэропорты юга России, а также аннексированного Крыма продлен еще на неделю.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя со ссылкой на решение Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени», – говорится в сообщении.По вопросам обмена или возврата авиабилетов пассажиры могут обращаться в авиакомпании.

«Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе пресс-центр», – уточняется в сообщении пресс-службы аэропорта.

Временный запрет на полеты в 12 аэропортов России и Крыма начал действовать с 24 февраля из-за военного вторжения российских войск в Украину. Изначально он был введен до 2 марта, но затем несколько раз продлевался.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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