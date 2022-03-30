Прогноз погоды в Крыму на среду 30 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер южный 34 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 19, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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