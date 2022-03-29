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Война

В Крыму военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал с автоматом

16:11 вторник, 29 марта 2022

В Крыму российский военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал прямо во время похода на Херсонщину.

Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

22-летний Олег Б. – рядовой противотанкового взвода мотострелкового батальона отдельной бригады береговой охраны в/часть 12676 в селе Перевальное. Служит по контракту, контракт на 2 года – до июня 2022 года.

16 марта во время движения батальона из села Новостепное Джанкойского района Крыма в Украину парень смог убежать. Во время бегства взял с собой автомат «АК-74».

17 марта военная комендатура гарнизона 1-го разряда Симферополя официально рапортовала, что молодой человек задержан.

Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Генштаб обновил данные о потерях армии РФ. В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.

В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек. Крупнейший подконтрольный властям Украины город Донбасса почти месяц находится в блокаде и под бомбардировками.

За вечер над Украиной сбили три российских самолета. За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.

Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы. Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.

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