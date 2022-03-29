Война
Развитие сюжета: Россия не добилась целей наступления в Украине ● Генштаб обновил данные о потерях армии РФ ● В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек ● Зеленский рассказал о новом раунде переговоров ● За вечер над Украиной сбили три российских самолета
В Крыму военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал с автоматом
В Крыму российский военнослужащий отказался воевать с Украиной и сбежал прямо во время похода на Херсонщину.
Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».
22-летний Олег Б. – рядовой противотанкового взвода мотострелкового батальона отдельной бригады береговой охраны в/часть 12676 в селе Перевальное. Служит по контракту, контракт на 2 года – до июня 2022 года.
16 марта во время движения батальона из села Новостепное Джанкойского района Крыма в Украину парень смог убежать. Во время бегства взял с собой автомат «АК-74».
17 марта военная комендатура гарнизона 1-го разряда Симферополя официально рапортовала, что молодой человек задержан.
Другие подробности на данный момент неизвестны.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Генштаб обновил данные о потерях армии РФ. В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.
В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек. Крупнейший подконтрольный властям Украины город Донбасса почти месяц находится в блокаде и под бомбардировками.
За вечер над Украиной сбили три российских самолета. За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.
Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы. Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.
Стала известна ближайшая судьба Крыма
Украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы.
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РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину
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Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.