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Война

Стала известна ближайшая судьба Крыма

16:17 вторник, 29 марта 2022
Стала известна ближайшая судьба Крыма

фото © Новости Крыма

Украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который принимал участие в переговорах Украины и России по завершению войны, прокомментировал журналистам вопрос Крыма.

По его словам, украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы.

Джемилев отметил, что, если РФ вступит в переговоры по Крыму, это будет означать, что она признает территорию оккупированной.

А в соответствии с Женевской конвенцией от 1949 года о статусе оккупированных территорий, на таковых должно действовать законодательство страны, у которой территории отъяли - то есть украинское.

«Это важно для нас, там будут демократические права, как и до оккупации», - сказал Джемилев.

При этом Украина по-прежнему остается в границах на 1991 год. Однако, у РФ может быть свое, отличное, мнение по этому поводу.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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