Россия не добилась целей наступления в Украине

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РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.

Противник не добился цели наступательной операции и выводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, говорится в сводке Генштаба ВСУ на 12.00 29 марта.

«Существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника. Так, только в Тихоокеанском флоте Вооруженных сил РФ, подразделения комплектования, по причине отказа личного состава участвовать в так называемой «специальной операции», не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу», - заявило украинское военное руководство.

На Волынском направлении группировка вооруженных сил республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы и проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, осуществляет перегруппировку имеющихся подразделений и частично выводит их на территорию Беларуси.

На Северщине войска РФ продолжают блокировать Чернигов, обстреливают военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не предпринимает.

На Слобожанском направлении российская армия с помощью авиации и артиллерии бьет по Харькову и Барвенково, а также пытается захватить город Изюм.

«Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих», подчеркнули в Генштабе.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и нанес авиационные удары по Воеводовке, Рубежному, Лисичанску, Кременной, Золотому-4, Попасной, Торецку, Новгородскому.

Основные усилия враг концентрирует на взятии под контроль Попасной и Мариуполя.

В Бердянске российские захватчики пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

«Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживает противника во всех направлениях, а на отдельных направлениях - вытесняет», - подытожили в ВСУ.

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