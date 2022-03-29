Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 марта
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 марта.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 16, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 65 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 34 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 18, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 70 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 80 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 7, в Севастополе - 7, в Судаке - 7, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 марта.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 марта.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 марта.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 марта.
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