Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами юго-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 16, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 65 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 34 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 18, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 70 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 94 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью около 2 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 80 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 7, в Севастополе - 7, в Судаке - 7, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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