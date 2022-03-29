Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 110.1
воздух +15
море +9

Война

Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

09:53 вторник, 29 марта 2022
Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

фото © facebook.com/GeneralStaff.ua

В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.

С 24 февраля по 29 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 17 200 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Уничтожено: - 127 самолетов

- 129 вертолетов

- 597 танков

- 1710 боевых бронированных машин

- 303 артиллерийских системы

- 54 средства ПВО

- 96 реактивных систем залпового огня

- 73 цистерны с горюче-смазочными материалами

- 71 БПЛА оперативно-тактического уровня

- 7 кораблей / легких скоростных катеров

- 1178 единиц автомобильной техники

- 21 единица специальной техники

- 4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее в Генштабе сообщили, что украинские войска сдерживают противника по всем направлениям, а в некоторых районах проводят успешные контрнаступления.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

За вечер над Украиной сбили три российских самолета. За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.

Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы. Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.

ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.

За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России. В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета, один вертолет, три беспилотника типа «Орлан-10» и, по меньшей мере, пять крылатых ракет российской армии, сообщило в ночь на 26 марта Командование Воздушных сил ВСУ.

Война
Стала известна ближайшая судьба Крыма

Стала известна ближайшая судьба Крыма

Украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы.

Война
Россия не добилась целей наступления в Украине

Россия не добилась целей наступления в Украине

РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.

Война
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину

ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.

Война
Аэропорт Симферополя работать не будет

Аэропорт Симферополя работать не будет

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации