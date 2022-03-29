Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

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В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.

С 24 февраля по 29 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 17 200 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Уничтожено: - 127 самолетов

- 129 вертолетов

- 597 танков

- 1710 боевых бронированных машин

- 303 артиллерийских системы

- 54 средства ПВО

- 96 реактивных систем залпового огня

- 73 цистерны с горюче-смазочными материалами

- 71 БПЛА оперативно-тактического уровня

- 7 кораблей / легких скоростных катеров

- 1178 единиц автомобильной техники

- 21 единица специальной техники

- 4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее в Генштабе сообщили, что украинские войска сдерживают противника по всем направлениям, а в некоторых районах проводят успешные контрнаступления.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

За вечер над Украиной сбили три российских самолета. За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.

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За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России. В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета, один вертолет, три беспилотника типа «Орлан-10» и, по меньшей мере, пять крылатых ракет российской армии, сообщило в ночь на 26 марта Командование Воздушных сил ВСУ.