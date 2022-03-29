Война
Развитие сюжета: В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек ● Зеленский рассказал о новом раунде переговоров ● За вечер над Украиной сбили три российских самолета ● Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы ● ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину
Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
фото © facebook.com/GeneralStaff.ua
В Украине погибли около 17 200 солдат противника. Кроме того, уничтожены почти 600 российских танков, 129 вертолетов и 127 самолетов.
С 24 февраля по 29 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 17 200 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Уничтожено: - 127 самолетов
- 129 вертолетов
- 597 танков
- 1710 боевых бронированных машин
- 303 артиллерийских системы
- 54 средства ПВО
- 96 реактивных систем залпового огня
- 73 цистерны с горюче-смазочными материалами
- 71 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 7 кораблей / легких скоростных катеров
- 1178 единиц автомобильной техники
- 21 единица специальной техники
- 4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Ранее в Генштабе сообщили, что украинские войска сдерживают противника по всем направлениям, а в некоторых районах проводят успешные контрнаступления.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
За вечер над Украиной сбили три российских самолета. За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.
Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы. Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.
За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России. В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета, один вертолет, три беспилотника типа «Орлан-10» и, по меньшей мере, пять крылатых ракет российской армии, сообщило в ночь на 26 марта Командование Воздушных сил ВСУ.
Стала известна ближайшая судьба Крыма
Украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы.
Россия не добилась целей наступления в Украине
РФ выводит отдельные подразделения вооруженных сил с территории Киевской и Черниговской областей.
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.
В Черном море тонет российский корабль
Российский сухогруз «Омский 205» подал сигнал бедствия в акватории Черного моря недалеко от Керчи.
вчера
Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
7 часов назад
В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек
23 часа назад
Россия не добилась целей наступления в Украине
3 часа назад
Аэропорт Симферополя работать не будет
Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.