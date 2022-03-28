Зеленский рассказал о новом раунде переговоров

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Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 27 марта, выступил с видеообращением по итогам 32 дня войны.

Так, глава государства акцентировал на предстоящих переговорах с российской стороной по достижению мира.

«Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность для очной встречи на территории Турции. Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны», - подчеркнул он.

Кроме того, президент рассказал об интервью, которое он дал росСМИ и которое Роскомнадзор запретил публиковать.

«Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком, а сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве», - сказал по этому поводу Зеленский.

Также он анонсировал, что на следующей неделе продолжит обращаться к парламентам других государств, чтобы никому не удалось скрыть «украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках».

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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