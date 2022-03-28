Война
Развитие сюжета: За вечер над Украиной сбили три российских самолета ● Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы ● ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину ● За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России ● Армия РФ убила более тысячи мирных украинцев
Зеленский рассказал о новом раунде переговоров
фото © president.gov.ua
Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению, подчеркнул президент.
Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 27 марта, выступил с видеообращением по итогам 32 дня войны.
Так, глава государства акцентировал на предстоящих переговорах с российской стороной по достижению мира.
«Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность для очной встречи на территории Турции. Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны», - подчеркнул он.
Кроме того, президент рассказал об интервью, которое он дал росСМИ и которое Роскомнадзор запретил публиковать.
«Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком, а сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве», - сказал по этому поводу Зеленский.
Также он анонсировал, что на следующей неделе продолжит обращаться к парламентам других государств, чтобы никому не удалось скрыть «украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках».
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев. Российские власти Крыма решили «национализировать» крымскую недвижимость украинцев, поддерживающих Украину в войне с Россией.
Двое севастопольцев обвиняются в «незаконной добыче гальки». Двое жителей Севастополя обвиняются в «незаконной добыче полезных ископаемых».
Разведка: Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма. Президент России Владимир Путин готовится заблокировать выезд из Крыма для россиян, которые якобы после вторжения России хотят покинуть полуостров.
Три государства расширили санкции против РФ. Амстердам, Канберра и Токио вводят новые рестрикции в отношении физических и юридических лиц России за ее вторжение в Украину.
Зеленский рассказал о новом раунде переговоров
Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению, подчеркнул президент.
За вечер над Украиной сбили три российских самолета
За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.
«Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев
Так называемый спикер так называемого Верховного совета Крыма Константинов считает, что «украинцев надо уничтожить».
24 марта
В Черном море тонет российский корабль
6 часов назад
Зеленский рассказал о новом раунде переговоров
6 часов назад
Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев
Российские власти Крыма решили «национализировать» крымскую недвижимость украинцев, поддерживающих Украину в войне с Россией.