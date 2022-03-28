Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 112.2
воздух +10
море +8

Война

Зеленский рассказал о новом раунде переговоров

09:02 понедельник, 28 марта 2022
Зеленский рассказал о новом раунде переговоров

фото © president.gov.ua

Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 27 марта, выступил с видеообращением по итогам 32 дня войны.

Так, глава государства акцентировал на предстоящих переговорах с российской стороной по достижению мира.

«Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность для очной встречи на территории Турции. Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны», - подчеркнул он.

Кроме того, президент рассказал об интервью, которое он дал росСМИ и которое Роскомнадзор запретил публиковать.

«Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком, а сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве», - сказал по этому поводу Зеленский.

Также он анонсировал, что на следующей неделе продолжит обращаться к парламентам других государств, чтобы никому не удалось скрыть «украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках».

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев. Российские власти Крыма решили «национализировать» крымскую недвижимость украинцев, поддерживающих Украину в войне с Россией.

Двое севастопольцев обвиняются в «незаконной добыче гальки». Двое жителей Севастополя обвиняются в «незаконной добыче полезных ископаемых».

Разведка: Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма. Президент России Владимир Путин готовится заблокировать выезд из Крыма для россиян, которые якобы после вторжения России хотят покинуть полуостров.

Три государства расширили санкции против РФ. Амстердам, Канберра и Токио вводят новые рестрикции в отношении физических и юридических лиц России за ее вторжение в Украину.

Война
Зеленский рассказал о новом раунде переговоров

Зеленский рассказал о новом раунде переговоров

Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению, подчеркнул президент.

Война
За вечер над Украиной сбили три российских самолета

За вечер над Украиной сбили три российских самолета

За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.

Война
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину

ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.

Война
Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев

Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев

Российские власти Крыма решили «национализировать» крымскую недвижимость украинцев, поддерживающих Украину в войне с Россией.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации