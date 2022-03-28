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Война

За вечер над Украиной сбили три российских самолета

08:53 понедельник, 28 марта 2022
За вечер над Украиной сбили три российских самолета

фото © depositphotos.com

За сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.

За сутки 27 марта украинские защитники уничтожили девять воздушных целей врага, большинство - за вечер. Такие данные обнародовало командование Воздушных сил ВСУ.

Как указано, предыдущие сутки сначала были относительно спокойными в воздушном пространстве: утром на Харьковщине был сбит один российский самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине - вертолет и БпЛА.

Однако ближе к ночи враг совершил авианалет на ряд украинских городов.

«Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета. По ряду объектов инфраструктуры Украины оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, два - сбиты противовоздушной обороной», - уточнили в ВСУ.

В то же время украинская авиация ударила по наземным целям российской армии.

Таким образом, резюмировало командование, за сутки противник потерял четыре самолета, один вертолет, два дрона и две крылатые ракеты.

Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Луцке, Киеве, Житомире, Умани, Херсоне. О последствиях авиаударов пока не сообщалось.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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