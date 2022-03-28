В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек

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Крупнейший подконтрольный властям Украины город Донбасса почти месяц находится в блокаде и под бомбардировками.

За 27 дней осады Мариуполя погибли пять тысяч жителей, в том числе 210 детей. Такие данные опубликовал мэр города Вадим Бойченко.

Согласно им, по состоянию на 27 марта, в городе остается 170 тысяч жителей. До начала блокады город успели покинуть до 140 тысяч человек, а после начала блокады удалось эвакуировать еще 150 тысяч, в том числе 71235 – в Запорожье, остальных - в окрестные поселки. В РФ депортировано 30 тысяч жителей Мариуполя.

Также сообщается, что в Мариуполе повреждено 90% (2340) многоэтажных жилых домов, из них более 60% (1560) – прямым попаданием, более 40% (1040) разрушены полностью. Повреждено и 90% (61,2 тыс) частных жилых домов, из них 60% (40,8 тыс) - прямым попаданием, более 40% (27,2 тыс) разрушены полностью.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил Мариуполь с сирийским городом Алеппо, который был практически уничтожен в войне против ИГИЛ.

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