Война
Развитие сюжета: Зеленский рассказал о новом раунде переговоров ● За вечер над Украиной сбили три российских самолета ● Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы ● ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину ● За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России
В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек
фото © Азов
Крупнейший подконтрольный властям Украины город Донбасса почти месяц находится в блокаде и под бомбардировками.
За 27 дней осады Мариуполя погибли пять тысяч жителей, в том числе 210 детей. Такие данные опубликовал мэр города Вадим Бойченко.
Согласно им, по состоянию на 27 марта, в городе остается 170 тысяч жителей. До начала блокады город успели покинуть до 140 тысяч человек, а после начала блокады удалось эвакуировать еще 150 тысяч, в том числе 71235 – в Запорожье, остальных - в окрестные поселки. В РФ депортировано 30 тысяч жителей Мариуполя.
Также сообщается, что в Мариуполе повреждено 90% (2340) многоэтажных жилых домов, из них более 60% (1560) – прямым попаданием, более 40% (1040) разрушены полностью. Повреждено и 90% (61,2 тыс) частных жилых домов, из них 60% (40,8 тыс) - прямым попаданием, более 40% (27,2 тыс) разрушены полностью.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил Мариуполь с сирийским городом Алеппо, который был практически уничтожен в войне против ИГИЛ.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы. Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.
За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России. В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета, один вертолет, три беспилотника типа «Орлан-10» и, по меньшей мере, пять крылатых ракет российской армии, сообщило в ночь на 26 марта Командование Воздушных сил ВСУ.
Армия РФ убила более тысячи мирных украинцев. За месяц войны жертвами российской армии стали более 1000 мирных украинцев.
В Мариуполе погибло более пяти тысяч человек
Крупнейший подконтрольный властям Украины город Донбасса почти месяц находится в блокаде и под бомбардировками.
Зеленский рассказал о новом раунде переговоров
Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению, подчеркнул президент.
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.
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