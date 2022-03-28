В Черном море тонет российский корабль

Российский сухогруз «Омский 205» подал сигнал бедствия в акватории Черного моря недалеко от Керчи.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Поступила информация о том, что сухогруз «Омский 205» (порт прописки Санкт-Петербург) подал сигнал SOS, набирает воду», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту сухогруза находится 12 человек. В момент отправки сигнала бедствия оно находилось в 2,5 мили от мыса Такиль. Сухогруз перевозит минерал «шпат» общим весом 3,3 тысячи тонн. К месту выдвинулось аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов».

Официальным подтверждением этой информации «Интерфакс» пока не располагает.

По актуальной информации с сервиса MarineTraffic, спасательное судно взяло сухогруз на буксир, они двигаются в направлении Керчи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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