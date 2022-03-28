Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 марта
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 марта.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ночью северо-западный , днем юго-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ночью северо-западный днем юго-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ночью северо-западный , днем юго-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 76 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 54 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 31 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 70 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 26 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 73 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 32 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 70 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер западный 32 км/час, возможны порывы до 66 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 29 км/час, возможны порывы до 70 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 69 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 61 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 64 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 7, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 марта.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 марта.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 марта.
Прогноз погоды в Крыму на среду 23 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 марта.
Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы
Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.
ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.
За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России
В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета, один вертолет, три беспилотника типа «Орлан-10» и, по меньшей мере, пять крылатых ракет российской армии, сообщило в ночь на 26 марта Командование Воздушных сил ВСУ.
«Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев
Так называемый спикер так называемого Верховного совета Крыма Константинов считает, что «украинцев надо уничтожить».
24 марта
Разведка: Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма
Президент России Владимир Путин готовится заблокировать выезд из Крыма для россиян, которые якобы после вторжения России хотят покинуть полуостров.