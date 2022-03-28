Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ночью северо-западный , днем юго-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ночью северо-западный днем юго-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ночью северо-западный , днем юго-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный 12-17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 76 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 54 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 31 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 70 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 26 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 73 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 32 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 70 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер западный 32 км/час, возможны порывы до 66 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 29 км/час, возможны порывы до 70 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 69 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 61 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 64 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 7, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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